الأمين العام لحزب الله: لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان ولن نقبل بالتطبيع

وقال قاسم في كلمة له تابعتها ، "نواجه العدو بالدفاع عن وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها"، موضحا ان "التحرير واجب ولو طال الزمن".وتساءل "كيف تريدوننا أن نتوقف فيما العدو مستمر بعدوانه الذي لا يمكن أن نسلم به وفي رقبتنا أمانة الشهداء"، موضحا ان " ستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى ولو كانت الظروف صعبة".وبين "لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان ولن نقبل بالتطبيع"، لافتا الى ان "التطبيع هو مهانة ومذلة".وتابع "خيارنا خيار حسيني وهذا الشعب الهادر لا يقبل الذل والاستسلام"، موضحا ان "اتفاق وقف إطلاق النار محطة يفترض أنها ستوقف العدوان لكن الاحتلال ارتكب آلآف الانتهاكات".ولفت الى ان "التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام ولا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان".