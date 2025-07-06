بمشاركة بوتين.. قمة "بريكس" تنطلق اليوم في البرازيل

وأكد الكرملين أن الرئيس سيشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في الجلسة العامة للمجموعة، في حين سيترأس الوفد الروسي في القمة وزير الخارجية .وأشار المتحدث باسم الكرملين فإن قادة المجموعة سيبحثون قضايا السلام والأمن العالمي ونظام الحوكمة العالمية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فيما سيصدر بيان ختامي عنهم يلخص مواقف الدول الأعضاء.وتضم المجموعة 10 أعضاء هم ، ، الهند، ، جنوب إفريقيا، كما انضمت إليها مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران العام الماضي، وإندونيسيا مطلع العام الجاري.في حين تتعاون دول أخرى بينها بيلاروس، وكوبا، وكازاخستان، وفيتنام والسعودية مع المجموعة.