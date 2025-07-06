مرجع إيراني يصدر فتوى ضد ترامب ونتنياهو

ودعا آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي حول العالم لاتخاذ موقف، حيث أعلن أن أي فرد أو حكومة تتحدى أو تهدد قيادة ووحدة الأمة الإسلامية يجب اعتبارها "محاربة" أو "محاربة لله".وبحسب القانون الإيراني، فإن من يصنف كمحارب لله قد يواجه عقوبات تصل إلى الإعدام أو الصلب أو بتر الأطراف أو النفي.وقال مكارم في الفتوى: "أولئك الذين يهددون قيادة الأمة الإسلامية ووحدتها يجب اعتبارهم محاربين". واختتم الفتوى بدعاء طالبا الحماية من هؤلاء "الأعداء".