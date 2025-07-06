تسرب للأمونيا في بحر البلطيق

وأضافت الوزارة أن التسريب، الذي وصفته بأنه "ليس كبيراً" من الناقلة، حدث، في وقت سابق من اليوم، خلال عمليات التحميل.وأشارت الوزارة إلى إجلاء طاقم الناقلة، وعددهم 23 فرداً، دون وقوع أي إصابات.ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات ، فإن الناقلة التي ترفع عَلَم جُزر وتحمل اسم (إيكو ويزارد) تديرها شركة بريف ماريتايم كوربوريشن المسجلة في .