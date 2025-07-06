بقذائف الهاون.. هجوم مسلح على سفينة في البحر الأحمر

وأفادت وكالة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة لهجوم مسلح مشيرة في تقرير لها إلى أن عدة قوارب صغيرة قامت بفتح النار على السفينة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف هاون.وأضاف البيان: "قام فريق الأمن المسلح على متن السفينة بالرد على إطلاق النار. ولا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن، بينما تجري السلطات المعنية تحقيقاتها في الحادث".جدير بالذكر أن حركة السفن في البحر الأحمر شهدت خلال الفترة الماضية هدوءا ملحوظا بعد أشهر طويلة من التوتر جراء الاستهدافات التي نظمها "الحوثيون" في ضد السفن الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل.