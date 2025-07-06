واشنطن تطلق تحذيرا: الرسوم الجمركية ستعود بقوة

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNN أن الرسوم "ستعود بقوة" إلى المستويات المرتفعة التي أعلنها في الثاني من أبريل/ نيسان، قبل أن يعلّق تنفيذها مؤقتاً لإفساح المجال أمام المحادثات التجارية، محدداً التاسع من يوليو موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاقات.وأكد بيسنت ما قاله للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة، حيث أشار الأخير إلى أن "الرسوم ستبدأ في الأول من أغسطس. هذا موعد مبكر، كذلك؟"، مضيفاً أنه وقّع على 12 رسالة سيتم إرسالها على الأرجح يوم الاثنين لإخطار الدول المعنية.وكانت هذه الرسوم جزءاً من إعلان أوسع صدر في أبريل، حيث فرض ترامب حينها ضريبة بنسبة 10% على واردات من معظم الشركاء التجاريين، مع خطط لزيادتها لاحقاً على مجموعة مختارة من الدول.