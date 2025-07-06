إيلون ماسك يقدم رسمياً وثائق تسجيل حزبه السياسي

وأكد ماسك أن حزبه الجديد يهدف إلى تمثيل "80% من الأمريكيين المعتدلين" الذين لا يجدون أنفسهم ضمن السياسات الحزبية الحالية، مشيرا إلى "أن الحزب سيكون بديلا لكلٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري".وحتى الآن لم تسجل رسميا وثائق تأسيس الحزب لدى الفيدرالية الأمريكية (FEC)، لكن الإعلان بشكله العلني أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية، ما يشير إلى أن ماسك قد يكون بصدد الدخول رسميا ومباشرة إلى المعترك السياسي.ويذكر أن اسم الحزب الجديد يتطابق مع اسم السياسي التابعة لماسك، "America PAC"، والتي كان قد أنشأها سابقا لدعم بعض الحملات والمبادرات السياسية.