غارة "إسرائيلية" تستهدف مرتفعات بلدة لبنانية

وأفادت في ، أن "الطيران المعادي شن غارة على مرتفعات بلدة فلاوى المجاورة لبلدة بوداي غرب ".

وأضافت "تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في اجواء القطاعين الغربي والأوسط".