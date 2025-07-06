الجيش "الإسرائيلي" يعلن قصف مواقع في لبنان

أعلن الجيش "الإسرائيلي"، الأحد، عن قصف مواقع في البقاع وجنوب .

وقال الجيش في بيان، "هاجمنا مواقع عسكرية لتخزين وإنتاج أسلحة وموقعا لإطلاق الصواريخ لحزب الله بالبقاع وجنوب ".

واستهدفت غارة "إسرائيلية"، مساء الأحد، مرتفعات بلدة فلاوى في لبنان.

وأفادت في لبنان، أن "الطيران المعادي شن غارة على مرتفعات بلدة فلاوى المجاورة لبلدة بوداي غرب "، مضيفة "تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في اجواء القطاعين الغربي والأوسط".