غارات "إسرائيلية" تستهدف ميناء الحديدة في اليمن

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بغارات "إسرائيلية" تستهدف ميناء في ، فيما أعلن "الإسرائيلي" مهاجمة سفينة.

وقالت تلك الوسائل، "غارات استهدفت ميناء تزامنا مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مواقع عديدة في ".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، " يبدأ شن هجوم على الحديدة".

كما قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، إن "طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة والهجوم ما زال مستمرا".

بدوره، قال "الإسرائيلي"، "هاجمنا أهدافا في موانئ الحديدة والصليف ورأس ومحطة رأس للطاقة"، مضيفا "هاجمنا سفينة غالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية"، بحسب وصفه.

الى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، "طيران العدو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الحديدة".