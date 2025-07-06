ترامب يتحدث عن صفقتين بشأن غزة وإيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، أن بلاده قريبة من صفقة بشأن قطاع ، فيما أشار الى صفقة مع .

وقال في تصريحات صحافية، "نحن نعمل على كثير من الأمور مع وربما نتوصل إلى صفقة دائمة مع ". وأضاف "نحن قريبون جدا من صفقة بشأن ". ولفت الرئيس الأمريكي "هناك حظوظ كبيرة بأن نعقد صفقة مع حماس لإطلاق عدد كبير من الرهائن".