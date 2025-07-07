رئيس الشؤون الدينية في تركيا: الذكاء الاصطناعي أقر بإعجاز القرآن

وقال أرباش في تصريح نقلته وسائل إعلام تركية، "سألت وقلت له: هل تستطيع أن تفسر هذه الآية؟ فجاءني الجواب: لا يمكن تفسير أن تُقال هذه الكلمات قبل 1400 سنة إلا بأنها معجزة، لأن معناها لم يُفهم بشكله الكامل إلا في العشرين".وأضاف أرباش، "حتى الذكاء الاصطناعي يدرك أن هذا الكلام فوق طاقة البشر".