مبعوث ترامب: الرد اللبناني على الورقة الأمريكية كان مسؤولا جدا

وقال بارك في مؤتمر صحفي تابعته ، انه "عقدنا للتو اجتماعاً مهماً وجيداً بشكل مذهل"، مشيرا الى ان "اللحظة حانت وعلى اللبنانيين الإتيان بالحل فلا حل سيأتي من الخارج".وتابع، ان "الفرصة متاحة الآن أمام اللبنانيين كي يجعلوا بلدهم لؤلؤة الشرق مرة أخرى".وأضاف، ان "أميركا لا تتحمل مسؤولية أي شيء فيما خص الخروقات الإسرائيلية لأنه لم يكن هناك أي ضمانة أمنية بل آلية لم يكتب لها النجاح".