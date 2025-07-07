اعتقالات وتحقيقات واسعة وشاملة.. ماذا يحدث في تركيا؟

وأشار وزير العدل التركي يلماز تونج، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إلى "فتح تحقيقات شاملة ضد 67 شخصًا يُشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق، وصدور أمر قضائي باعتقال 13 منهم حتى الآن".ووصف الوزير الحرائق الأخيرة بأنها “مؤلمة”. ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة تواصل العمل على كشف جميع الملابسات.وشهدت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حرائق الغابات، تسببت في خسائر بيئية ومادية واسعة، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والزراعية.