إحباط تهريب مخدرات للأردن بواسطة بالونات جوية

وفي التفاصيل التي أوردتها الوكالة، صرح مصدر عسكري مسؤول في ــ الجيش العربي، بأن أحبطت فجر اليوم الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة عن بعد.وأكد المصدر أن قوات حرس الحدود في الشرقية بالتنسيق مع العسكرية وإدارة رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه بدائية يتم التحكم بها عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.