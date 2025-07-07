الشرع يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

يشار إلى أن آخر تواصل رسمي سوري إماراتي كان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع الرئيس الإماراتي ، بمناسبة .يذكر أنه في 11 أيار الماضي، تبادل الشرع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية، وبحثا آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وفي نيسان الماضي، أكد رئيس الإمارات خلال استقباله أحمد الشرع في ، دعم الإمارات كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري.