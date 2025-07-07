رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة

وقال سلامة في تصريحات تابعتها ، إنه "لا بد من الانسحاب (الإسرائيلي) الكامل من الأراضي والوقف الكامل للأعمال العدائية".وأضاف، أن " الأمريكي أتى بورقة فيها مجموعة أفكار لتنفيذ ترتيبات وقف العمليات العدائية وتشمل الانسحاب (الإسرائيلي) ووقف العمليات العدائية".وتابع: "بحثنا أفكارا تتعلق بخطوات متلازمة ما بين الانسحاب الإسرائيلي وسحب سلاح "، مؤكداً أن "حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف".