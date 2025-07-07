انخفاض حاد لأسعار الذهب في الأسواق العالمية

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3303.93 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الآجلة للذهب في بنسبة 0.9% لتصل إلى 3313.10 دولار للأونصة.وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في "ويزدوم تري": "نشهد تراجعا طفيفا بسبب الدولار الإيجابي على المدى القصير وربما يرجع ذلك فقط إلى حقيقة أن البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة لا تزال قوية إلى حد كبير، ما يشير إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة".وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.