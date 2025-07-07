بالوثيقة.. واشنطن تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة ارهابية

وجاء في القرار الذي اطلعت عليه ، انه "بالتشاور مع ووزير ، أعلن بموجب هذا القرار إلغاء تصنيف " "، المعروفة أيضاً باسم " " (وأسماء أخرى)، كمنظمة إرهابية أجنبية".وأضاف ان "ذلك جاء استناداً إلى الفقرة 219 من والجنسية الأمريكي".