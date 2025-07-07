13 ضحية بإطلاق نار في ولاية أمريكية

وقال كيفن بيثيل، للصحفيين إن القتلى الثلاثة بالغين، وأن اثنين من المصابين من القصّر، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع بشارع سكني في منطقة جرايز .وأوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".وأفادت الشرطة بأنه قد تم احتجاز شخص يحمل سلاحا.وذكر بيثيل أن الشرطة وصلت بالفعل إلى نفس المربع السكني في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت وحتى صباح أمس الأحد، وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص.ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار.