روسيا تؤكد الاستعداد لمساعدة إيران في الملف النووي

وقال ، خلال كلمة في ختام قمة بريكس المنعقدة في ، إن " على استعداد تام لتقديم المساعدات الفنية لطهران في ملفها النووي، وعلى أن تظهر مسؤولية بشأن تقيمها المتعلق ببرنامج النووي".وأضاف: "على الذرية تقديم ضمانات لإيران بعدم تسييس تقاريرها المتعلقة بالبرنامج النووي".