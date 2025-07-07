البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة وعودة الرهائن

وقال ، "الرئيس سيناقش مع نتنياهو مقترح وقف إطلاق النار في إلى جانب قضايا أخرى".

واعرب عن أمله أن "توافق حماس على مقترح وقف إطلاق النار ويعود الرهائن"، مضيفا "أولوية الرئيس ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وعودة كل الرهائن".

ولفت البيت الأبيض الى أن "ويتكوف ينوي زيارة هذا الأسبوع من أجل المشاركة في المحادثات"، مشيرا الى أن ترامب "يريد إحلال السلام في الشرق الأوسط وعلى حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار".

وانتهت جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين " " وحركة حماس، بعد ظهر الاثنين في الدوحة، "من دود تحقيق اختراق"، على ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.