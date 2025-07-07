روسيا تدعو الطاقة الذرية إلى تحمل مسؤولية تقييماتها بشأن إيران

وقال في ختام قمة "بريكس": "على قيادة الوكالة أولا وقبل كل شيء أن تتحمل المسؤولية عن التقييمات التي تنشرها، والتي نشرتها في الماضي وقدمتها لمجلس محافظي الوكالة قبل أيام فقط من بدء العدوان".وأضاف: "هذه التقييمات وصفها كثيرون بأنها غامضة. وعلى عكس التقارير السابقة للأمانة العامة، فإنها تسمح بتفسير يوحي بأن لا تفي بالتزاماتها بحسن نية".كما طالب لافروف الوكالة بتقديم ضمانات لإيران بعدم تسييس الوضع حول البرنامج النووي الإيراني في المستقبل، قائلا للصحفيين: "نحن على ثقة الآن بأن على تقديم بعض الضمانات بأنها ستلتزم في المستقبل أشد التزام بالصلاحيات الممنوحة لها، ولن تحاول طرح أي مواضيع تُستخدم لاحقاً لأغراض التسييس أو تعزيز المصالح الأحادية لأي من الأعضاء".يذكر أن المتحدث باسم غاليباف كان قد أعلن في 26 يونيو الماضي أن السلطات الإيرانية أصدرت قانونا بوقف تعاون بلاده مع ، وأشار إلى أنه طالما لم يتم تأمين المنشآت النووية الإيرانية، فإن استمرار التعاون مع الوكالة لن يكون ممكنا.