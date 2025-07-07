الأغذية العالمي يكشف تفاصيل صادمة تخص غزة

وقال البرنامج "واحد من كل 3 أشخاص في لا يحصل على الطعام لعدة أيام".

وأضاف "لدينا الغذاء والقدرة على مساعدة الجميع في غزة شرط فتح جميع الطرق ووقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن "أكثر من 700 ألف شخص نزحوا منذ انهيار وقف إطلاق النار بين وحماس في 18 مارس".

وانتهت جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بعد ظهر الاثنين في ، "من دود تحقيق اختراق"، على ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.