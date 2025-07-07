اعتقال متهم سرق مطاعم عدة في بغداد

وقالت الشرطة في بيان، "مفارز إجرام القت القبض على متهم خطير امتهن سرقة المطاعم ليلًا، مستخدمًا طفلًا لمراقبة المكان وتأمين الطريق أثناء تنفيذ جرائمه".

وأضاف البيان "جاءت عملية القبض بعد نصب كمين محكم، أعقب تحريات دقيقة وجمع معلومات إثر بلاغ عن حادثة سرقة لأحد المطاعم ضمن قاطع المسؤولية، وقد أسفرت المتابعة المستمرة عن تحديد هوية المتهم وموقعه بدقة".



ولفت البيان الى أنه "بعد توقيفه أقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بارتكابه ست عمليات سرقة في مناطق متفرقة من العاصمة، مستخدمًا ذات الأسلوب الإجرامي".