انفجار يهز مدينة إدلب في سوريا

أعلن لحقوق الانسان، مساء الاثنين، عن وقوع انفجار في مدينة إدلب السورية.

وقال المرصد، "انفجار عنيف بمدينة إدلب في ". من جانبها، قالت مصادر ، "انفجار إدلب ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة قرب قرية الفوعة بالريف الشمالي".