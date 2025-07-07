مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين شمال غزة

وأشارت وسائل الإعلام إلى وقوع عدة أحداث منفصلة في المنطقة، الحدث الأول في بيت كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا.وبحسب مواقع إخبارية عبرية، الحديث يدور عن مقتل 4 جنود بشكل أولي وإصابة 16 آخرين جراح 4 منهم وصفت بالحرجة في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ.وبحسب الإعلام العبري، أحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير.