موقع أمريكي يكشف: إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات ضد إيران

ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "إسرائيل" تستعد لاحتمال شن عمليات عسكرية جديدة ضد إذا ما حاولت الأخيرة إحياء برنامجها النووي.

ومن المتوقع أن يكون الملف النووي الإيراني على قائمة المحادثات بين ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" خلال لقائهما بالبيت الأبيض مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي).

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين قولهما إن " ، كبير مستشاري نتنياهو، أشار في إحاطات مغلقة إلى أنه خرج من زيارته الأخيرة لواشنطن بانطباع بأن ستدعم ضربات إسرائيلية جديدة على في ظل ظروف معينة".

وفقاً لهذه المصادر، تشمل السيناريوهات المحتملة التي قد "تستدعي عملاً عسكرياً" إسرائيلياً محاولة إيرانية إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت المتضررة في فوردو ونطنز وأصفهان، كما يشمل سيناريو آخر بدء الإيرانيين في إعادة بناء برنامجهم النووي، وخاصة منشآت التخصيب.

يذكر أن ديرمر التقى الأسبوع الماضي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ويتكوف، لمناقشة هذه القضايا.