ترامب: انا معجب بالرئيس السوري أحمد الشرع

وأضاف في تصريحات مشتركة مع الإسرائيلي ، أن " رفعت العقوبات عن دمشق بهدف منحهم فرصة لبناء دولتهم"، لافتا الى "اننا أردنا أن نعطي فرصة، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في التعامل مع الملف السوري.وقال ترامب أن نتنياهو طلب منه أيضا رفع العقوبات عن سوريا.من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الوضع في سوريا يشهد تحولا مهما، وقال: "في السابق كانت تدير سوريا، أما اليوم فهناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".وشدد نتنياهو على أن التعاون الأمني والعسكري بين والولايات المتحدة أدى إلى "استئصال ورمين خطيرين كانا يهددان إسرائيل"، في إشارة إلى البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.ووصف ترامب الهجوم المشترك ضد إيران بأنه "انتصار تاريخي غير وجه الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الوضع الجديد يخلق فرصا تاريخية لتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.وأيد نتنياهو هذه التصريحات، مؤكدا أن "الانتصار على إيران يفتح آفاقا جديدة للسلام في المنطقة".وألغت تصنيف " " السورية التابعة لتنظيم "القاعدة"، كمنظمة إرهابية أجنبية.وفي كانون الأول الماضي، قاد الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع الهيئة التي شنت مع فصائل أخرى هجوما خاطفا أطاح بالرئيس السوري السابق .وتقول "هيئة تحرير " بقيادة الشرع إنها قطعت علاقاتها مع تنظيم "القاعدة" منذ سنوات وتريد بناء سوريا ديمقراطية شاملة.يذكر أن الشرع وترامب التقيا في في ايار الماضي، حيث أعلن ترامب بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في تحول كبير في السياسة، مما دفع لتخفيف إجراءاتها بشكل كبير.