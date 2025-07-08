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ترامب: انا معجب بالرئيس السوري أحمد الشرع
دوليات
2025-07-08 | 01:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
243 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
ذكر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، فجر اليوم الثلاثاء، إنه معجب بالرئيس السوري أحمد الشرع.
وأضاف
ترامب
في تصريحات مشتركة مع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أن "
الولايات المتحدة
رفعت العقوبات عن دمشق بهدف منحهم فرصة لبناء دولتهم"، لافتا الى "اننا أردنا أن نعطي
سوريا
فرصة، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في التعامل مع الملف السوري.
وقال ترامب أن نتنياهو طلب منه أيضا رفع العقوبات عن سوريا.
من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الوضع في سوريا يشهد تحولا مهما، وقال: "في السابق كانت
إيران
تدير سوريا، أما اليوم فهناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".
وشدد نتنياهو على أن التعاون الأمني والعسكري بين
إسرائيل
والولايات المتحدة أدى إلى "استئصال ورمين خطيرين كانا يهددان إسرائيل"، في إشارة إلى البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.
ووصف ترامب الهجوم المشترك ضد إيران بأنه "انتصار تاريخي غير وجه الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الوضع الجديد يخلق فرصا تاريخية لتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.
وأيد نتنياهو هذه التصريحات، مؤكدا أن "الانتصار على إيران يفتح آفاقا جديدة للسلام في المنطقة".
وألغت
إدارة ترامب
تصنيف "
هيئة تحرير الشام
" السورية التابعة لتنظيم "القاعدة"، كمنظمة إرهابية أجنبية.
وفي كانون الأول الماضي، قاد الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع الهيئة التي شنت مع فصائل أخرى هجوما خاطفا أطاح بالرئيس السوري السابق
بشار الأسد
.
وتقول "هيئة تحرير
الشام
" بقيادة الشرع إنها قطعت علاقاتها مع تنظيم "القاعدة" منذ سنوات وتريد بناء سوريا ديمقراطية شاملة.
يذكر أن الشرع وترامب التقيا في
الرياض
في ايار الماضي، حيث أعلن ترامب بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في تحول كبير في السياسة، مما دفع
واشنطن
لتخفيف إجراءاتها بشكل كبير.
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