خوفا من الجواسيس.. إيران تبدأ بترحيل آلاف الأفغان من أراضيها

ووصف لاجئون أفغان تعرضهم لاعتقالات واحتجازات تعسفية، إضافة إلى انتهاكات واسعة على أيدي قوات الأمن الإيرانية، مؤكدين أن التوترات تصاعدت بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية.وقال متقي، رئيس إدارة الإعلام والثقافة في ، إن "بعض الأفغان اختاروا العودة طواعية، لكن الغالبية تم ترحيلهم قسرا من قبل السلطات الإيرانية".وفي ظل درجات حرارة شديدة وغياب شبه تام للخدمات الأساسية، حذّرت منظمات إنسانية من أزمة وشيكة على الحدود بين أفغانستان وإيران.وذكرت والهلال الأحمر الدولية (IFRC)، التي تقدم الدعم للعائدين، أن الكثير من العائدين الأفغان يصلون وهم لا يملكون سوى ما يرتدونه، ويعانون من أوضاع حرجة تستدعي توفير الطعام والمساعدة والرعاية الطبية العاجلة.وتعمل للهجرة (IOM) إلى جانب جهات أخرى على توفير مساعدات مؤقتة، لكنها غير مهيّأة لتقديم دعم طويل الأمد.وكان آلاف الأفغان قد فرّوا إلى بعد عودة إلى السلطة في عام 2021، وهم اليوم مهددون بالاضطهاد مع عودتهم إلى بلادهم.وقالت نساء عائدات إنهن لم يتلقين أي دعم من سلطات طالبان بسبب سفرهن من دون مرافقة رجل بالغ، ما زاد من معاناتهن.وتستضيف إيران نحو ستة ملايين أفغاني، غالبيتهم لاجئون غير موثقين لجأوا إليها نتيجة عقود من الحروب في بلدهم.وعلى الرغم من أن كانت تُعرف باستقبالها للاجئين، إلا أن السلطات أصدرت في مايو الماضي أمرا يقضي بمغادرة جميع من تعتبرهم "مقيمين بصورة غير قانونية" بحلول 6 يوليو، وإلا فسيواجهون الاعتقال.