حاول الفرار 13 مرة وفشل.. قصة الاوكراني الذي سعى للافلات من الجيش

وأشار الجهاز في بيان رسمي أن الشاب كان يسعى للهرب من البلاد واللجوء إلى هنغاريا أو مولدوفا أو سلوفاكيا عبر الحدود الغربية.وأوضح أن عناصر من وحدة "تشوب" أوقفوا الشاب في نقطة العبور "تيسا"، بينما كان يحاول التسلل إلى هنغاريا.وأضاف أن هذه كانت محاولته الثالثة عشرة لعبور الحدود بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن الشاب حاول خلال الأشهر الثمانية الماضية التسلل إلى مولدوفا وسلوفاكيا وهنغاريا، دون امتلاكه أي مبررات قانونية لمغادرة البلاد.يذكر أنه منذ 24 شباط 2022، فرض في أوكرانيا نظام الأحكام العرفية، وفي اليوم التالي وقع مرسوما يقضي بالتعبئة العامة، وبموجب هذه الإجراءات، يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد طوال فترة سريان الأحكام العرفية.