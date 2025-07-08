سوريا تناشد الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات

ونقلت (سانا) عن الصالح قوله: "طلبنا من المساعدة على إخماد الحرائق" في ريف ، موضحاً أن طائرات إطفاء مقبلة من قبرص من المقرر أن تتدخل الثلاثاء للمساهمة في إطفاء النيران.وبالتزامن مع موجة حرّ تضرب المنطقة منذ مطلع يوليو (تموز) 2025، تجتاح حرائق ضخمة غابات ومناطق حرجية في وسوريا تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة وصعوبات في عمليات الإخماد في ؛ بسبب وجود ألغام من مخلفات الحرب، ووعورة التضاريس، وضعف الإمكانات والموارد.وتشير التقديرات الأولية إلى أن حرائق الغابات في اللاذقية "أثرت على نحو 5 آلاف شخص، بينهم نازحون، في أكثر من 60 تجمعاً سكانياً"، وفق تصريحات من في سوريا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".وأضافت أن الحرائق "حوَّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الزراعية إلى رماد، أي ما يعادل أكثر من 3 في المائة من مجمل الغطاء الحرجي في سوريا".وأفادت بأنه "في إجراء احترازي، تم إخلاء ما لا يقل عن 7 بلدات في ريف اللاذقية".وامتدت سلسلة الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية الشمالي إلى مناطق مأهولة؛ ما السلطات على إخلاء بعض البلدات والقرى المحاذية للمناطق المشتعلة، من دون تسجيل ضحايا بشرية بين صفوف المدنيين أو فرق الإطفاء.ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الطوارئ قوله إن "الرياح القوية تسببت الليلة الماضية بتوسع الحرائق إلى قرية الغسانية بريف اللاذقية" موضحاً أن فرق الدفاع المدني تمكَّنت من إجلاء النساء والأطفال، وأخمدت النار بمشاركة شباب القرية.يذكر أن السلطات السورية طلبت مؤخراً مساعدة دول الجوار، ووصلت طائرات وسيارات إطفاء من تركيا والأردن ولبنان.