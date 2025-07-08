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سوريا تناشد الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات
دوليات
2025-07-08 | 08:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
ناشد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح،
الاتحاد الأوروبي
، اليوم الثلاثاء، تقديم المساعدة؛ لإخماد حرائق الغابات المستعرة لليوم السادس في غرب البلاد، التي أتت على نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات بحسب تقديرات أولية للأمم المتحدة.
ونقلت
وكالة الأنباء السورية الرسمية
(سانا) عن الصالح قوله: "طلبنا من
الاتحاد الأوروبي
المساعدة على إخماد الحرائق" في ريف
اللاذقية
، موضحاً أن طائرات إطفاء مقبلة من قبرص من المقرر أن تتدخل الثلاثاء للمساهمة في إطفاء النيران.
وبالتزامن مع موجة حرّ تضرب المنطقة منذ مطلع يوليو (تموز) 2025، تجتاح حرائق ضخمة غابات ومناطق حرجية في
تركيا
وسوريا تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة وصعوبات في عمليات الإخماد في
سوريا
؛ بسبب وجود ألغام من مخلفات الحرب، ووعورة التضاريس، وضعف الإمكانات والموارد.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حرائق الغابات في اللاذقية "أثرت على نحو 5 آلاف شخص، بينهم نازحون، في أكثر من 60 تجمعاً سكانياً"، وفق تصريحات من
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
في سوريا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
وأضافت
الأمم المتحدة
أن الحرائق "حوَّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الزراعية إلى رماد، أي ما يعادل أكثر من 3 في المائة من مجمل الغطاء الحرجي في سوريا".
وأفادت بأنه "في إجراء احترازي، تم إخلاء ما لا يقل عن 7 بلدات في ريف اللاذقية".
وامتدت سلسلة الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية الشمالي إلى مناطق مأهولة؛ ما
أجبر
السلطات على إخلاء بعض البلدات والقرى المحاذية للمناطق المشتعلة، من دون تسجيل ضحايا بشرية بين صفوف المدنيين أو فرق الإطفاء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الطوارئ قوله إن "الرياح القوية تسببت الليلة الماضية بتوسع الحرائق إلى قرية الغسانية بريف اللاذقية" موضحاً أن فرق الدفاع المدني تمكَّنت من إجلاء النساء والأطفال، وأخمدت النار بمشاركة شباب القرية.
يذكر أن السلطات السورية طلبت مؤخراً مساعدة دول الجوار، ووصلت طائرات وسيارات إطفاء من تركيا والأردن ولبنان.
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