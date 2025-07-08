قائد الجيش الإيراني: إيران ردت بكل قوتها ضد غطرسة أمريكا وإسرائيل

وخلال اتصال هاتفي مع نائب ووزير الدفاع ، وجّه اللواء ، الشكر على المواقف القيمة للحكومة القطرية في إدانة العدوان على أراضي ".وأضاف : "قطر من الدول التي دعمت بثبات الشعب الفلسطيني المظلوم"، متابعا: "لقد أثبتت حرب الـ12 يوما، شرعية إيران للعالم، كما ثبت للعالم أن وإسرائيل لا يلتزمان بأي مبادئ أو أعراف دولية".وأردف: "أمريكا لم تدخر وسعا في تقديم أي مساعدة لإسرائيل في هذه الحرب التي استمرت 12 يومًا، وعملت بكل إمكانياتها على توفير الدعم الاستخباراتي واللوجستي الكامل لعمليات الكيان، والتصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية".