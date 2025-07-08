وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لإلغاء المفاوضات مع حماس

وقال في منشور على منصة "إكس" في اليوم الثالث من المحادثات غير المباشرة بين وحركة حماس: "أدعو إلى استدعاء الوفد الذي ذهب للتفاوض مع قتلة حماس في فوراً"، على حد تعبيره.بدلاً من التفاوض، دعا الوزير الذي يعيش في مستوطنة في المحتلة إلى "فرض حصار كامل، وسحق عسكري، وتشجيع الهجرة (الفلسطينية من غزة)، والاستيطان (الإسرائيلي) في القطاع".ووصف هذه الإجراءات بأنها "مفاتيح النصر الكامل، وليست صفقة متهورة قد تؤدي إلى إطلاق سراح آلاف الإرهابيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق أُعيد احتلالها بدماء جنودنا".