"طيران الإمارات" تمدد وقف الرحلات من وإلى طهران

كانت خاضت حرباً مع استمرت 12 يوماً خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما أسفر عن وقف العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية مع إيران.يوم الخميس الماضي، أعلنت وبناء المدن في إيران عودة رحلات الطيران الداخلية والدولية في جميع المطارات الإيرانية، فيما عدا مطاري أصفهان وتبريز، بحسب ما ذكرته .