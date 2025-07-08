واشنطن تعلن بدء تنفيذ قرار رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب

وقال روبيو في بيان إنه "بالتوافق مع وعد الرئيس في 13 أيار بتخفيف العقوبات على ، أعلن عن نيتي إلغاء تصنيف ، المعروفة أيضاً باسم ، كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب والجنسية"، مبيناً أن "هذا الإلغاء سيصبح سارياً اعتباراً من اليوم 8 تموز".وأضاف أن "هذا الإجراء الذي سيتم إقراره اليوم يأتي في أعقاب الإعلان عن حلّ هيئة تحرير والتزام بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".وأشار إلى أن "هذا الإجراء يبني أيضاً على الزخم الذي اكتسبه الأمر التنفيذي الصادر في 30 حزيران والذي يتضمن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، ويقر بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة الشرع".وتابع أن "هذا يُعدّ الإلغاء لتصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية خطوة مهمة في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لسوريا مستقرة وموحدة وسلمية".