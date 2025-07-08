ترامب: الوضع في غزة مأساوي وسنقوم بحل النزاع نهائيا

وقال ، أنه "تربطنا علاقات طيبة جدا مع مؤخرا، وبوتين لا يعاملنا بشكل جيد وسنوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا".وتابع: "سألتقي نتنياهو مرة أخرى وسأبحث معه ملف "، مشيراً الى أن "نتنياهو عومل بصورة غير منصفة في ملف محاكمته".وأكمل، أن "الوضع في غزة مأساوي"، مؤكداً أنه "سنقوم بحل النزاع في غزة حلا نهائيا".