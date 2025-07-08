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ترامب: الوضع في غزة مأساوي وسنقوم بحل النزاع نهائيا
دوليات
2025-07-08 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
109 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، اليوم الثلاثاء، الوضع في
غزة
مأساوي، فيما أشار الى انه سنقوم بحل النزاع في غزة نهائيا.
وقال
ترامب
، أنه "تربطنا علاقات طيبة جدا مع
الصين
مؤخرا، وبوتين لا يعاملنا بشكل جيد وسنوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا".
وتابع: "سألتقي نتنياهو مرة أخرى وسأبحث معه ملف
غزة
"، مشيراً الى أن "نتنياهو عومل بصورة غير منصفة في ملف محاكمته".
وأكمل، أن "الوضع في غزة مأساوي"، مؤكداً أنه "سنقوم بحل النزاع في غزة حلا نهائيا".
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