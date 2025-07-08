لبنان.. حزب الله يعلق على الغارات الأخيرة في الضاحية

اعتبر الامين العام لحزب الله اللبناني ، الثلاثاء، أن الغارات الأخيرة في الضاحية بلا مبرر نفذها الإسرائيلي بالتعاون مع الأميركي.

وقال قاسم في كلمة له، "الغارات الأخيرة على 9 مبان في الضاحية بلا مبرر نفذها الإسرائيلي بالتعاون الكامل مع الأميركي وبإرشاداته".

وأضاف "لا معطيات عن خرق بشري على مستوى شخصيات أساسية أو قادة في داخل الحزب"، مؤكدا أن "مشروع الأميركي هو أن يأخذ بالسياسة ما لم يؤخذ بالحرب عبر ممارسة الضغوطات من خلال ".

ولفت قاسم الى أنه "إذا اعتقد الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي ومن خلفه أيا كان أنهم إذا ضغطوا علينا أكثر يحققون أهدافا فهم مخطئون".

وتابع "أحيي فخامة الرئيس جوزاف والرئيس وقائد الجيش وكل المسؤولين المعنيين على موقفهم الموحد بعد قصف الضاحية".