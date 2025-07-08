ترامب يعلق على حزب ماسك: سيكون لصالحنا

وقال ردا على سؤال بهذا الشأن خلال اجتماع لمجلس الوزراء في : "أعتقد أن هذا سيكون لصالحنا. على الأرجح سيكون كذلك، فوجود أحزاب ثالثة كان دائما في صالحي".ماسك، الذي يُعد أغنى شخص على الكوكب، كان حتى وقت قريب مديرا لهيئة تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية وموظفا حكوميا أمريكيا بصفة خاصة، حيث عمل بشكل تطوعي. وكان فعليا ضمن المقربين من .ومع ذلك، وفقا لما نشرته الصحف الأمريكية، بدأت العلاقات بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور خلف الكواليس في الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة، بما في ذلك ما يتعلق بمصالح ماسك التجارية.وفي 5 تموز الحالي، أعلن ماسك أنه سيؤسس حزبا سياسيا بناء على نتائج تصويت على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وحدد رجل الأعمال هدف تأسيس الحزب بـ "استعادة الحرية".