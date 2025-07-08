انتهاء اجتماع ترامب ونتنياهو دون تصريحات

انتهى اجتماع جمع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" في دون الإدلاء بتصريحات.

وقال ، "انتهاء الاجتماع بين الرئيس ونتنياهو دون الإدلاء بتصريحات".

بدورها قالت صحيفة " " نقلا عن مصادر مطلعة، "ترامب مارس ضغوطا قوية على نتنياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع، "ترامب قال لنتنياهو سنتحدث حصريا عن علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي".



وكان الرئيس الأمريكي، أكد، الثلاثاء، الوضع في غزة مأساوي، فيما أشار الى انه سنقوم بحل النزاع في غزة نهائيا.