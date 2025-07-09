الصحة الإيرانية: مقتل نحو 700 وإصابة أكثر من 5 آلاف مدني خلال العدوان الصهيوني

وأوضح الإيراني خلال زيارة لمركز طبي في أنه "في الحوادث الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية، أصيب حوالي 5000 مدني وتلقوا العلاج في مستشفيات البلاد، واستهدفت بشكل مباشر 7 مستشفيات، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ".وأضاف "كما أصيبت حوالي 11 سيارة إسعاف بالرصاص، وتعرضت لقصف العدو، وكلها تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني".وشنت إسرائيل في 13 يونيو 2025 هجوما ضد دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.ودخلت على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن ، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.