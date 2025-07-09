ضحايا إثر انهيار جسر في غوجارات الهندية (فيديو)

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أظهرت مقاطع مصورة، اليوم الأربعاء، انهيار غامبيرا فوق نهر ماهيساغار في في الهند.



وأدى انهيار الجسر إلى سقوط عدة مركبات في النهر، من بينها شاحنة، وصهريج، وعدد من السيارات.



وذكرت وسائل إعلام هندية في وقت سابق ان فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، فيما تشير البيانات الأولية إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل".