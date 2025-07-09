بدء اجتماع أحمد الشرع وقائد "قسد" والمبعوث الأمريكي في دمشق

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة عن وصول ، مساء الثلاثاء، إلى دمشق، للقاء الشرع، لمتابعة التفاوض حول اتفاق الـ10 من مارس.وأكدت المصادر أن "عبدي" وصل برفقة قوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي، فيما ضم وفد إلى جانب مظلوم عبدي، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد المهباش، إضافة إلى عدد آخر من قيادات "قسد".كما ان وصول مظلوم عبدي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، وتأمين مباشر من قوات أمريكية تعمل ضمن . وأكدت المصادر أن هذه الزيارة ستشهد مفاوضات حاسمة بين "قسد" والحكومة السورية حول مستقبل مناطق سيطرة "قسد"، واحتمالات تسليم ملفات حساسة تتعلق بالإرهاب والحدود والسجون.وسيركّز اللقاء الثلاثي على تطبيق اتفاق الـ10 من آذار بين الرئيس السوري وقائد "قسد"، والذي نصّ على اندماج قسد ومؤسساتها ضمن إدارة .وذكرت المصادر أن "قسد" طلبت إجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاق، بالتوافق مع ، فيما يتعلّق بفترة التطبيق المحددة بنهاية العام الحالي، وإجراء تعديلات متعلّقة بمطالب الكرد السوريين.وأكدت أن سوف تنضم إلى جانب في رعاية تطبيق بنود الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، ومنع حدوث أي تصعيد ميداني.وإلى جانب اتفاق آذار، من المزمع أن يناقش الأمريكي ملفات التعاون بين "التحالف الدولي" والحكومة السورية و"قسد" في إطار مكافحة تنظيم " " في .