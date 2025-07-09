200 % على الأدوية.. ترامب يهدد برسوم جديدة

وفي اجتماع لمسؤولي إدارته، قال "اليوم نستهدف النحاس"، مشيرا إلى إحراز تقدّم على صعيد تحقيق جار بشأن واردات هذا .وقال الرئيس أيضا إن ستصدر قريبا إعلانا بشأن الأدوية، ما يوسّع نطاق قائمة تعرفات القطاعات الخاصة التي فرضتها إدارته اعتبارا من يناير. لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى قبل فرض الرسوم الجديدة.وقال ترامب "سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك (في حال عدم مجيئهم) ستُفرض عليهم تعرفات".بشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه "سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدا، نحو 200 بالمئة"، مضيفا أنه سيمنح شركات الأدوية "مهلة زمنية لتنظيم أمورها".