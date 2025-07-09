إنفيديا تحقق رقماً تاريخًا كأول شركة تصل قيمتها لـ4 تريليون دولار

ارتفع سهم الشركة الرائدة في تصميم رقائق المتطورة 2.59% إلى 164.11 دولارا، وذلك ما يجعلها أول شركة مدرجة في العالم تحقق ذلك الإنجاز.وتُعدّ الرقائق أول شركة تحقق هذه القيمة السوقية على الإطلاق.وتعتبر إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم، متجاوزةً وآبل اللتين وصلتا إلى حاجز 3 تريليونات دولار قبل إنفيديا، كما تُعدّ مايكروسوفت أحد أكبر وأهم عملاء إنفيديا.وتجاوزت الشركة، التي أسست عام 1993 ومقرها ، حاجز 2 تريليون دولار لأول مرة في فبراير/شباط 2024، وارتفعت قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار في يونيو/حزيران.