نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

وجاء في نص الرسالة:يشرفني جدًا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة، التي تُظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، حيث أن قد وافقت على الاستمرار في العمل مع ، على الرغم من العجز التجاري الكبير الذي نعاني منه مع بلدكم .ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدمًا معكم، ولكن فقط في إطار تجارة أكثر توازنًا وعدالة.لذلك، فإننا ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، وهو السوق رقم واحد في العالم، وبفارق كبير.لقد أتيحت لنا سنوات لمناقشة علاقتنا التجارية مع العراق، وقد خلصنا إلى أننا يجب أن نبتعد عن حالات العجز التجاري الطويلة والمستمرة، التي تسببت بها السياسات وغير الجمركية والحواجز التجارية العراقية.واعتبارًا من 1 2025، سنفرض تعرفة جمركية بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المُرسلة إلى ، وذلك بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى.أما السلع التي يتم تمريرها عبر دول أخرى للتحايل على رسوم أعلى، فستخضع لتلك الرسوم الأعلى.ونرجو أن تفهموا أن نسبة 30% هي أقل بكثير مما هو مطلوب لتقليص العجز التجاري القائم بيننا وبين بلدكم.وكما تعلمون، لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا قرر العراق، أو الشركات داخل بلدكم، إنشاء مصانع أو إنتاج سلع داخل الولايات المتحدة.وفي الواقع، سنبذل قصارى جهدنا للحصول على الموافقات اللازمة بسرعة ومهنية وبشكل روتيني – أي خلال بضعة أسابيع فقط.وإذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع الرسوم الجمركية لديكم، فإن أي نسبة تختارون زيادتها ستُضاف إلى نسبة الـ30% التي نفرضها. ونرجو أن تدركوا أن هذه الرسوم الجمركية ضرورية لتصحيح سنوات طويلة من السياسات الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية العراقية، التي أدت إلى عجز تجاري غير قابل للاستمرار ضد الولايات المتحدة.وهذا العجز يُشكل تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا، بل ولأمننا القومي أيضًانتطلع إلى العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة.وإذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية، التي كانت مغلقة حتى الآن، أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فقد ننظر، ربما، في تعديل هذه الرسالة.ويمكن تعديل هذه الرسوم الجمركية، سواء بالزيادة أو النقصان، اعتمادًا على طبيعة علاقتنا مع بلدكم.