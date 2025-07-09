الجيش "الإسرائيلي" يعترف: الحرب تكلفنا خسائر بشرية

قال رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" أيال زامير أن الظروف متوفرة لصفقة أسرى، وهم بانتظار تعليمات المستوى السياسي، مؤكدا أن الحرب "تكلفنا خسائر بشرية".



ولفت زامير، الى أن "الحرب على قطاع من أعقد الحروب في تاريخ "، مشيرا إلى أنها تفرض تحديات قاسية وتكبد البلاد خسائر بشرية مؤلمة.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدورة 52 من ، أشار زامير إلى أن الظروف مهيئة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وقال: "قواتنا أظهرت قدرات عملياتية عالية خلقت ظروفا مواتية لإحراز تقدم في هذا الملف، وننتظر توجيهات المستوى السياسي لتحقيق ذلك".



وشدد زامير على أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ضمن مهمة واضحة تتمثل بـ"استعادة الأسرى وحسم المعركة"، مؤكدا التزام الجيش بالتعليمات الحكومية.



