غرق سفينة قرب الحديدة في اليمن

أعلنت هيئة بريطانية، مساء الأربعاء، عن غرق سفينة قرب في .

وقالت الهيئة في بيان مقتضب "غرق سفينة غربي باليمن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت في ، "الحوثيون اختطفوا أفرادا من طاقم السفينة إترنيتي سي ونطالب بإطلاق سراحهم فورا".

وكانت أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض سفينة لإطلاق نار من عدة زوارق صغيرة، استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف، على بُعد 51 ميلاً بحرياً بجنوب غربي الحديدة في اليمن.



