فضيحة تضرب "إسرائيل".. وزير يرقص بليلة تشييع جنود

وأثارت مشاركة أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي في عرض فني ضخم أقيم في "بركة السلطان" في ، وفي مناسبات احتفالية أخرى، في مساء شهد جنازات لأربعة من خمسة قتلى كمين بيت ، موجة من ، وقد تم تصوير وزير المالية وهو يرقص في العرض.وفي مركز الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، غنّى المغني الحريدي المعروف أبراهام فريد، وقد خصّص في بداية أدائه عددا من الأغاني لذكرى القتلى، أربعة منهم من كتيبة "نتساح "، الذين دفنوا قبل وقت قصير من بدء الحفل.فيما بعد، شوهد سموتريتش وهو يشارك في الرقصات إلى جانب المغني وفي محيطه، أفادوا أنه اصطحب اثنين من أبنائه إلى الحفل الذي تم تحديده مسبقا، قبل وقوع الحادثة في شمال قطاع .ولم يكن سموتريتش هو الوحيد الذي احتفل في الساعات الماضية، إذ أُقيم مساء أمس أيضا حفل "بار ميتسفا" لابن فريدي مالك، نائب رئيس بلدية "نشر" سابقًا وعضو مركز حزب .