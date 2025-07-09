الحكومة السورية ترفض "التقسيم أو الفدرالية"

أعلنت ، الأربعاء، عن رفضها أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية، فيما أكدت ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد.

وقالت في بيان، "متمسكون بمبدأ واحدة وجيش واحد وحكومة واحدة"، مرحبة "بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

كما رحبت "بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مضيفة "نرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها".

ولفتت الحكومة السورية "نتفهم تحديات تواجه أطرافا بقسد ونحذر من أن أي تأخير بتنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية"، مؤكدة على "ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد".